ЗАМАНА - Махачкалинская полиция задержала мужчину, угрожавшего жене убийством

Махачкалинская полиция задержала мужчину, угрожавшего жене убийством

Автор
13 марта, 2023. Понедельник 13:50
|||
Махачкалинская полиция задержала мужчину, угрожавшего жене убийством

Махачкалинская полиция задержала мужчину, угрожавшего супруге смертью, информирует пресс-служба МВД республики.

Махачкалинская полиция задержала мужчину, угрожавшего жене убийством

Инцидент случился на прошлой неделе. В МВД Ленинского района Махачкалы заявила 32-летняя женщина, которая просила полицию защитить ее от мужа, «собиравшегося ее застрелить».

Выявлено, что ночью между ними произошла ссора, в ходе которой мужчина в состоянии опьянения взял ружьё и начал угрожать супруге убийством. В то время, когда его жена пыталась сбежать, он сделал выстрел в ее сторону и попал во входную дверь.
Во время инцидента в квартире были пятимесячный ребенок и 12-летний подросток.

«Приехавшие на место сотрудники полиции задержали 32-летнего подозреваемого и изъяли у него охотничий карабин TG-2 366 ТКМ», – отмечает ведомство.

Прочитано 7 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top