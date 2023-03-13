Махачкалинская полиция задержала мужчину, угрожавшего жене убийством

Инцидент случился на прошлой неделе. В МВД Ленинского района Махачкалы заявила 32-летняя женщина, которая просила полицию защитить ее от мужа, «собиравшегося ее застрелить».

Выявлено, что ночью между ними произошла ссора, в ходе которой мужчина в состоянии опьянения взял ружьё и начал угрожать супруге убийством. В то время, когда его жена пыталась сбежать, он сделал выстрел в ее сторону и попал во входную дверь.

Во время инцидента в квартире были пятимесячный ребенок и 12-летний подросток.

«Приехавшие на место сотрудники полиции задержали 32-летнего подозреваемого и изъяли у него охотничий карабин TG-2 366 ТКМ», – отмечает ведомство.