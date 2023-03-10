ЗАМАНА - СК предъявил окончательное обвинение жительнице Дербента, убившей сожителя

СК предъявил окончательное обвинение жительнице Дербента, убившей сожителя

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10 марта, 2023. Пятница 17:31
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СК предъявил окончательное обвинение жительнице Дербента, убившей сожителя

Женщина из Дербента получила окончательное обвинение в убийстве своего сожителя, информирует пресс-служба СК по республике.

СК предъявил окончательное обвинение жительнице Дербента, убившей сожителя

«Как показало следствие, с 3 на 4 октября минувшего года в частном доме, который находится в переулке 1-й Красноармейский в Дербенте, в процессе распития алкогольных напитков 37-летняя хозяйка дома на почве внезапно возникшей ссоры нанесла 2 удара ножом своему 31-летнему сожителю.  В результате причиненных колото-резаных ран мужчина умер по дороге в больницу», – заявляет ведомство. Предварительное следствие завершено. Уголовное дело передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

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