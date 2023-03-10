Как показало следствие, утечка газа с последующим возгоранием накопившейся газовоздушной смеси в квартире случилась из-за нарушений со стороны газовых специалистов.
«В связи с чем по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 216 УК России (нарушение правил безопасности при осуществлении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух граждан и причинение крупного ущерба) задержан работник «Анжигаз». Подозреваемый может получить до 7 лет лишения свободы», – заявляет прокуратура.
Материалы с ходатайством следователя переданы в Каспийский городской суд для избрания задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу.