ЗАМАНА - Специалиста «Анжигаза» задержали по делу о взрыве в жилой квартире в Каспийске

Специалиста «Анжигаза» задержали по делу о взрыве в жилой квартире в Каспийске

Автор
10 марта, 2023. Пятница 13:47
|||
Специалиста «Анжигаза» задержали по делу о взрыве в жилой квартире в Каспийске

По факту взрыва газа в жилой квартире в Каспийске, который стал причиной смерти двух человек, задержан мастер ЭГС «Анжигаз», информирует прокуратура города.

Специалиста «Анжигаза» задержали по делу о взрыве в жилой квартире в Каспийске

Как показало следствие, утечка газа с последующим возгоранием накопившейся газовоздушной смеси в квартире случилась из-за нарушений со стороны газовых специалистов.

«В связи с чем по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 216 УК России (нарушение правил безопасности при осуществлении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух граждан и причинение крупного ущерба) задержан работник «Анжигаз». Подозреваемый может получить до 7 лет лишения свободы», – заявляет прокуратура.

Материалы с ходатайством следователя переданы в Каспийский городской суд для избрания задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу.

Прочитано 182 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top