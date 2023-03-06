Полиция выявила, что вором оказался 17-летний подросток, который является племянником потерпевшей. «Юноша находился на автомойке, где работает его тётя, взял ее смартфон пока та была отвлечена и перевел при помощи мобильного банка 27 000 рублей с её счета на свой», – заявляет пресс-служба полиции. Подросток объясняет свой поступок имеющимися финансовыми проблемами. Деньги изъяты и возвращены заявительнице, но лишь частично, так как племянник успел их потратить. По данному инциденту собран материал для принятия процессуального решения.
В Кизляре племянник украл 27 тысяч рублей со счета своей тети
- Автор Дарья
- 06 марта, 2023. Понедельник 14:31
В МВД по Кизляру о краже денег заявила 48-летняя женщина, информирует пресс-служба МВД по республике.
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