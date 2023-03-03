Жительницу Махачкалы подозревают в мошенничестве при продаже золотых изделий

Выявлено, что 1 марта женщина с использованием сайта продаж обманным путем завладела деньгами в сумме 311 000 рублей у 54-летней москвички. Как призналась задержанная, она загрузила в интернет объявление о продаже ювелирных украшений. После этого ей позвонила клиентка и заранее перевела деньги. Не дождавшись, когда оплаченные украшения будут ей отправлены, пострадавшая заплатила еще за несколько золотых изделий. Когда деньги пришли на счет, мошенница перестала отвечать клиентке.