ЗАМАНА - Житель Дагестана передал земельный участок в счет погашения долга по алиментам

Житель Дагестана передал земельный участок в счет погашения долга по алиментам

Автор
02 марта, 2023. Четверг 17:05
|||
Житель Дагестана передал земельный участок в счет погашения долга по алиментам

Мужчина из Левашинского района передал земельный участок в счет погашения долга по алиментам на сумму более 400 000 рублей, дабы уйти от уголовного преследования, информирует пресс-служба УФССП по республике.

Житель Дагестана передал земельный участок в счет погашения долга по алиментам

Как заявила пресс-служба судебных приставов Дагестана, суд обязал гражданина выплачивать алименты на содержание своих 3-х несовершеннолетних детей. Мужчина не спешил выплачивать деньги даже после предупреждения судебным приставом-исполнителем о мере принудительного исполнения – аресте имущества, а также об уголовной ответственности. В результате собралась задолженность на сумму более 400 000 рублей.

«Дабы избежать уголовного преследования, гражданин был вынужден передать в счет погашения долга земельный участок. Таким образом задолженность по алиментам погашена в полном объеме», – сообщила пресс-служба Управления ФССП по региону.

Прочитано 26 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top