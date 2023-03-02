Житель Дагестана передал земельный участок в счет погашения долга по алиментам

Мужчина из Левашинского района передал земельный участок в счет погашения долга по алиментам на сумму более 400 000 рублей, дабы уйти от уголовного преследования, информирует пресс-служба УФССП по республике.

Как заявила пресс-служба судебных приставов Дагестана, суд обязал гражданина выплачивать алименты на содержание своих 3-х несовершеннолетних детей. Мужчина не спешил выплачивать деньги даже после предупреждения судебным приставом-исполнителем о мере принудительного исполнения – аресте имущества, а также об уголовной ответственности. В результате собралась задолженность на сумму более 400 000 рублей.

«Дабы избежать уголовного преследования, гражданин был вынужден передать в счет погашения долга земельный участок. Таким образом задолженность по алиментам погашена в полном объеме», – сообщила пресс-служба Управления ФССП по региону.