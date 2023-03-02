Так, в процессе проверочных мероприятий, осуществленных специалистами Дагестанской таможни в торговых помещениях оптового рынка в Каспийске, было обнаружено и изъято из нелегального оборота 4 238 пачек сигарет. «Реализация изъятой табачной продукции проводилась в нарушение Правил маркировки табачной продукции средствами идентификации, установленных Постановлением Правительства России, на части выявленной табачной продукции также отсутствовала обязательная акцизная марка РФ», – отмечает ведомство. По данному инциденту рассматривается вопрос о возбуждении административных дел по статье 15.12 КоАП России или уголовных дел по статье 171.1 УК России.
Сотрудники таможни изъяли более 4 000 незаконных пачек сигарет на рынке Каспийска
- Автор Дарья
- 02 марта, 2023. Четверг 14:48
Таможенники из Дагестана изъяли немаркированную табачную продукцию на оптовом рынке в Каспийске, информирует пресс-служба таможенного ведомства.
Последнее от Дарья
- В Национальном музее имени А Тахо-Годи стартовал Год Расула Гамзатова
- В дагестанском лесничестве обнаружили незаконную рубку деревьев на 70 000 рублей
- Махачкалинский клуб «Динамо» примет тульский «Арсенал» в игре Первой лиги
- Махачкалинское «Динамо» заявило на сезон 18-летнего Алимхана Зайнивова
- Анатолий Песенников занял должность председателя Юго-Западного банка Сбербанка