ЗАМАНА - В Махачкале в ходе ссоры в мужчину выстрелили два раза из травматического пистолета

В Махачкале в ходе ссоры в мужчину выстрелили два раза из травматического пистолета

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01 марта, 2023. Среда 17:40
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В Махачкале в ходе ссоры в мужчину выстрелили два раза из травматического пистолета

Инцидент случился накануне на улице Ярагского в Махачкале. В процессе возникшей перепалки между группой лиц в 27-летнего мужчину два раза выстрелили из травматического пистолета, информирует пресс-служба МВД по республике. 

В Махачкале в ходе ссоры в мужчину выстрелили два раза из травматического пистолета

Полиция задержала 25-летнего парня, подозреваемого в умышленном причинении вреда здоровью.  Как признался подозреваемый, оказался он в центре ссоры по просьбе приятеля в качестве поддержки.  Причины перепалки, как он сообщил, он не знал, но достал оружие и два раза выстрелил оппоненту в спину, когда между мужчинами завязался спор. Сотрудники полиции изъяли у подозреваемого травматический пистолет «RETAY».

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