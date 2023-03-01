Полиция задержала 25-летнего парня, подозреваемого в умышленном причинении вреда здоровью.
Как признался подозреваемый, оказался он в центре ссоры по просьбе приятеля в качестве поддержки.
Причины перепалки, как он сообщил, он не знал, но достал оружие и два раза выстрелил оппоненту в спину, когда между мужчинами завязался спор.
Сотрудники полиции изъяли у подозреваемого травматический пистолет «RETAY».
В Махачкале в ходе ссоры в мужчину выстрелили два раза из травматического пистолета
- Автор Дарья
- 01 марта, 2023. Среда 17:40
Инцидент случился накануне на улице Ярагского в Махачкале. В процессе возникшей перепалки между группой лиц в 27-летнего мужчину два раза выстрелили из травматического пистолета, информирует пресс-служба МВД по республике.
Полиция задержала 25-летнего парня, подозреваемого в умышленном причинении вреда здоровью.
Как признался подозреваемый, оказался он в центре ссоры по просьбе приятеля в качестве поддержки.
Причины перепалки, как он сообщил, он не знал, но достал оружие и два раза выстрелил оппоненту в спину, когда между мужчинами завязался спор.
Сотрудники полиции изъяли у подозреваемого травматический пистолет «RETAY».
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