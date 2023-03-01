В Махачкале в ходе ссоры в мужчину выстрелили два раза из травматического пистолета

Автор Дарья |||

Инцидент случился накануне на улице Ярагского в Махачкале. В процессе возникшей перепалки между группой лиц в 27-летнего мужчину два раза выстрелили из травматического пистолета, информирует пресс-служба МВД по республике.