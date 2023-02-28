Выявлено, что ребенок проглотил несколько таблеток противосудорожного препарата, который принадлежит её бабушке.
«Девочка госпитализирована, ее жизнь вне опасности. По данному инциденту открыто разбирательство», — заявляет МВД.
Двухлетний ребенок отравился лекарствами в Дагестане
- Автор Дарья
- 28 февраля, 2023. Вторник 00:03
В Бабаюртовском районе девочка двух лет отравилась лекарственными препаратами, информирует пресс-служба МВД по республике.
Выявлено, что ребенок проглотил несколько таблеток противосудорожного препарата, который принадлежит её бабушке.
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