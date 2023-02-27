В районе базы отдыха в Махачкале нашли 18 человеческих скелетов

По сведениям источника в силовых структурах, человеческие скелеты были обнаружены в районе базы отдыха «Джами». Захоронения специалисты относят предположительно к 1937 году. Официальных данных от правоохранительных органов пока нет. Подробности будут обновляться.