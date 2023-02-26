В Дагестане суд арестовал 4 фигурантов по делу о хищении газа на 155 млн рублей

«Рассмотрены прошения органов следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу двум специалистам компании «Газпром межрегионгаз Махачкала» и двум владельцам тепличных хозяйств Карабудахкентского района, которые подозреваются в хищении газа на сумму более 155 миллионов рублей путем перекрутки приборов учета газа, их замены или другими способами, что было отмечено участниками дела в отчетах как потеря (разбаланс)», — заявляет пресс-служба.



Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, до 20 апреля этого года.