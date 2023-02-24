ЗАМАНА - 4 жителей Дагестана подозревают в хищении природного газа при осуществлении деятельности тепличных хозяйств

4 жителей Дагестана подозревают в хищении природного газа при осуществлении деятельности тепличных хозяйств

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24 февраля, 2023. Пятница 01:31
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4 жителей Дагестана подозревают в хищении природного газа при осуществлении деятельности тепличных хозяйств

В Дагестане по подозрению в хищении природного газа при осуществлении деятельности тепличных хозяйств задержали 4 мужчин, информирует Следственное управление СК РФ по Дагестану.

4 жителей Дагестана подозревают в хищении природного газа при осуществлении деятельности тепличных хозяйств

Задержаны заместитель руководителя отдела по реализации газа производственным потребителям ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала», техник по метрологии Территориального управления по Карабудахкентскому району ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала», эксперт по земельным и имущественным отношениям администрации села Уллубийаул и сотрудник тепличного хозяйства.

Участники дела допрошены в качестве подозреваемых, в данный момент идет решение вопроса об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

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