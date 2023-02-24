Задержаны заместитель руководителя отдела по реализации газа производственным потребителям ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала», техник по метрологии Территориального управления по Карабудахкентскому району ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала», эксперт по земельным и имущественным отношениям администрации села Уллубийаул и сотрудник тепличного хозяйства.
Участники дела допрошены в качестве подозреваемых, в данный момент идет решение вопроса об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.