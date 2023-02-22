ЗАМАНА - Житель Дагестана ответит в суде за избиение сотрудников МВД и угон служебного автомобиля

Житель Дагестана ответит в суде за избиение сотрудников МВД и угон служебного автомобиля

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22 февраля, 2023. Среда 13:47
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Житель Дагестана ответит в суде за избиение сотрудников МВД и угон служебного автомобиля

В суде ответит мужчина из Гунибского района, обвиняемый в применении насилия в отношении представителя власти и умышленном повреждении чужого имущества, информирует пресс-служба Следственного управления Дагестана.

Житель Дагестана ответит в суде за избиение сотрудников МВД и угон служебного автомобиля

Как показало следствие, 6 декабря 2022 года в селе Хутни Гунибского района мужчина несколько раз ударил по лицу сотрудников полиции при исполнении ими должностных обязанностей, далее схватил кирпич и разбил стекло служебной машины «УАЗ», на которой приехали полицейские, сел за руль, проехал примерно 10-15 метров и врезался в припаркованную на обочине машину марки ЗИЛ, повредив при этом переднюю часть служебного транспорта. 

«Следствие собрало достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу», – заявляет ведомство.

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