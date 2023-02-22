МЧС: объявление о воздушной тревоге и угрозе ракетного удара в ряде субъектов РФ – фейк

Автор Дарья |||

Сведения об объявлении воздушной тревоги и угрозе ракетного удара, которые прозвучали в эфире некоторых коммерческих радиостанций в ряде субъектов России, являются фейком, информирует пресс-служба МЧС страны.