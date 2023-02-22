ЗАМАНА - МЧС: объявление о воздушной тревоге и угрозе ракетного удара в ряде субъектов РФ – фейк

МЧС: объявление о воздушной тревоге и угрозе ракетного удара в ряде субъектов РФ – фейк

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22 февраля, 2023. Среда 12:44
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МЧС: объявление о воздушной тревоге и угрозе ракетного удара в ряде субъектов РФ – фейк

Сведения об объявлении воздушной тревоги и угрозе ракетного удара, которые прозвучали в эфире некоторых коммерческих радиостанций в ряде субъектов России, являются фейком, информирует пресс-служба МЧС страны. 

МЧС: объявление о воздушной тревоге и угрозе ракетного удара в ряде субъектов РФ – фейк

«В результате хакерской атаки на серверы различных коммерческих радиостанций в некоторых российских субъектах в эфире прозвучали предупреждения о якобы объявлении воздушной тревоги и угрозе ракетного удара. Данные сведения является фейком и не соответствуют реальности», – отмечает ведомство. МЧС РФ призывает граждан следить за информацией в официальных источниках.

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