Возгорание случилось вчера, 21 февраля. Гуляя рядом с гостиницей, Чалаев и его приятели услышали крики о помощи с балкона. На 5 этаже, где начался пожар, они увидели бабушку без сознания.
Дагестанцы тут же вынесли женщину из горящей гостиницы.
Грэпплер Ахмед Чалаев вместе с друзьями первыми прибежали на помощь пенсионерке, которая оказалась в горящей московской гостинице.
Возгорание случилось вчера, 21 февраля. Гуляя рядом с гостиницей, Чалаев и его приятели услышали крики о помощи с балкона. На 5 этаже, где начался пожар, они увидели бабушку без сознания.
Дагестанцы тут же вынесли женщину из горящей гостиницы.
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