ЗАМАНА - Спортсмен из Дагестана Ахмед Чалаев и его друзья спасли пенсионерку из горящей гостиницы в Москве

Спортсмен из Дагестана Ахмед Чалаев и его друзья спасли пенсионерку из горящей гостиницы в Москве

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22 февраля, 2023. Среда 12:32
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Спортсмен из Дагестана Ахмед Чалаев и его друзья спасли пенсионерку из горящей гостиницы в Москве

Грэпплер Ахмед Чалаев вместе с друзьями первыми прибежали на помощь пенсионерке, которая оказалась в горящей московской гостинице.

Спортсмен из Дагестана Ахмед Чалаев и его друзья спасли пенсионерку из горящей гостиницы в Москве

Возгорание случилось вчера, 21 февраля. Гуляя рядом с гостиницей, Чалаев и его приятели услышали крики о помощи с балкона. На 5 этаже, где начался пожар, они увидели бабушку без сознания.

Дагестанцы тут же вынесли женщину из горящей гостиницы.

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