Спортсмен из Дагестана Ахмед Чалаев и его друзья спасли пенсионерку из горящей гостиницы в Москве

Грэпплер Ахмед Чалаев вместе с друзьями первыми прибежали на помощь пенсионерке, которая оказалась в горящей московской гостинице.

Возгорание случилось вчера, 21 февраля. Гуляя рядом с гостиницей, Чалаев и его приятели услышали крики о помощи с балкона. На 5 этаже, где начался пожар, они увидели бабушку без сознания.

Дагестанцы тут же вынесли женщину из горящей гостиницы.