«В процессе надзорных мероприятий будет оценено соблюдение требований законодательства о несовершеннолетних, а также соблюдение установленных требований при использовании газового оборудования. По результатам проверки при наличии причин будут приниматься меры прокурорского реагирования», – сообщает пресс-служба прокуратуры республики. Кроме того, ведомство контролирует ход и результаты процессуальной проверки по данному инциденту.
Началась проверка по факту отравления детей и девушки 18 лет угарным газом в Буйнакском районе
- Автор Дарья
- 22 февраля, 2023. Среда 12:17
Прокуратура Дагестана начала проверку сведений об отравлении детей и девушки 18 лет угарным газом в селе Карамахи.
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