«Как показало следствие, в ночное время через каминную печь, которая находится в частном доме, случилось задувание угарного газа в жилое помещение, в результате чего 6 несовершеннолетних детей и их родственница почувствовали себя плохо, после чего были госпитализированы», – заявляет ведомство. В данный момент угрозы жизни и здоровью нет. По результатам проверки будет приниматься процессуальное решение.
Следственный Комитет РД будет расследовать дело с задуванием угарного газа в дом
- Автор Дарья
- 22 февраля, 2023. Среда 12:11
Осуществляется проверка по факту отравления 6 несовершеннолетних детей и одной девушки 18 лет угарным газом в Буйнакском районе, информирует пресс-служба СК по республике.
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