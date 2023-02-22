Следственный Комитет РД будет расследовать дело с задуванием угарного газа в дом

Осуществляется проверка по факту отравления 6 несовершеннолетних детей и одной девушки 18 лет угарным газом в Буйнакском районе, информирует пресс-служба СК по республике.

«Как показало следствие, в ночное время через каминную печь, которая находится в частном доме, случилось задувание угарного газа в жилое помещение, в результате чего 6 несовершеннолетних детей и их родственница почувствовали себя плохо, после чего были госпитализированы», – заявляет ведомство. В данный момент угрозы жизни и здоровью нет. По результатам проверки будет приниматься процессуальное решение.