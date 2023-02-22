ЗАМАНА - Следственный Комитет РД будет расследовать дело с задуванием угарного газа в дом

Следственный Комитет РД будет расследовать дело с задуванием угарного газа в дом

Автор
22 февраля, 2023. Среда 12:11
|||
Следственный Комитет РД будет расследовать дело с задуванием угарного газа в дом

Осуществляется проверка по факту отравления 6 несовершеннолетних детей и одной девушки 18 лет угарным газом в Буйнакском районе, информирует пресс-служба СК по республике.

Следственный Комитет РД будет расследовать дело с задуванием угарного газа в дом

«Как показало следствие, в ночное время через каминную печь, которая находится в частном доме, случилось задувание угарного газа в жилое помещение, в результате чего 6 несовершеннолетних детей и их родственница почувствовали себя плохо, после чего были госпитализированы», – заявляет ведомство. В данный момент угрозы жизни и здоровью нет. По результатам проверки будет приниматься процессуальное решение.

Прочитано 40 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top