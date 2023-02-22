ЗАМАНА - 7 несовершеннолетних от 8 до 18 лет отравились угарным газом в селе Карамахи

7 несовершеннолетних от 8 до 18 лет отравились угарным газом в селе Карамахи

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22 февраля, 2023. Среда 12:02
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7 несовершеннолетних от 8 до 18 лет отравились угарным газом в селе Карамахи

В Буйнакском районе дети и девушка 18 лет отравились угарным газом при использовании газового камина в доме.

7 несовершеннолетних от 8 до 18 лет отравились угарным газом в селе Карамахи

Как информирует пресс-служба МЧС, пришли сведения о том, что в центральную районную больницу привезли 7 детей в возрасте от 8 до 18 лет, которые отравились угарным газом в частном жилом доме села Карамахи. Дети пребывают в состоянии средней степени тяжести. Обстоятельства инцидента выясняются.

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