Как информирует пресс-служба МЧС, пришли сведения о том, что в центральную районную больницу привезли 7 детей в возрасте от 8 до 18 лет, которые отравились угарным газом в частном жилом доме села Карамахи. Дети пребывают в состоянии средней степени тяжести. Обстоятельства инцидента выясняются.
7 несовершеннолетних от 8 до 18 лет отравились угарным газом в селе Карамахи
- Автор Дарья
- 22 февраля, 2023. Среда 12:02
В Буйнакском районе дети и девушка 18 лет отравились угарным газом при использовании газового камина в доме.
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