ЗАМАНА - В Дербенте убили тренера по грэпплингу Видади Марданова

В Дербенте убили тренера по грэпплингу Видади Марданова

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21 февраля, 2023. Вторник 11:43
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В Дербенте убили тренера по грэпплингу Видади Марданова

Накануне вечером на улице Гагарина в Дербенте случилось убийство: был застрелен тренер по грэпплингу Видади Марданов, информирует источник в полиции.

В Дербенте убили тренера по грэпплингу Видади Марданова

«Тренера вызвали на разговор, а когда он вышел, в него выстрелили, после чего нападавшие сбежали», – отмечает источник РИА "Дагестан".

Личности преступников уже выявлены, их местонахождение устанавливается.

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