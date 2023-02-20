Как заявляет МВД по республике, в полицию Дербентского района заявил 20-летний молодой человек, рассказавший о нанесении ему побоев. Полиция выявила личность нападавшего.
Им оказался 26-летний мужчина, который в поступке признался. Он сообщил, что накануне проводил вечер в одном из ресторанов в селе Великент Дербентского района. Сильно проголодавшийся мужчина посчитал, что слишком долго ждет свой заказ, поэтому начал словесную перепалку с сотрудником заведения. Перепалка переросла в драку, в ходе которой задержанный нанес побои работнику ресторана. Примечание редакции: темпераментные жители республики привыкли к высокому уровню обслуживания в ресторанах, поэтому задержка даже в 5 минут может вызвать удивление.