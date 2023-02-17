ЗАМАНА - Махачкалинку подозревают в мошенничестве с субсидиями на 16 миллионов рублей

Махачкалинку подозревают в мошенничестве с субсидиями на 16 миллионов рублей

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17 февраля, 2023. Пятница 14:54
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Махачкалинку подозревают в мошенничестве с субсидиями на 16 миллионов рублей

В Дагестане возбуждено уголовное дело в отношении жительницы Махачкалы, которая подозревается в мошенничестве в особо крупном размере, информирует пресс-служба СК по республике.

Махачкалинку подозревают в мошенничестве с субсидиями на 16 миллионов рублей

Как показало следствие, в сентябре 2021 года женщина направила от имени своей матери заявку в Минобрнауки Дагестана на получение субсидий для покрытия затрат, появляющихся в связи с оказанием услуг по предоставлению дошкольного образования детсадам в Махачкале, заведомо зная, что данная деятельность ею осуществляться не будет.

«Вместе с заявкой гражданка предъявила в министерство и другие документы, в том числе лицензию на право оказания образовательных услуг и не соответствующие реальности списки воспитанников детских садов.

В результате на расчетный счет матери подозреваемой были переведены денежные средства в сумме более 16 млн рублей, которыми участница уголовного дела воспользовалась по своему усмотрению», – заявляет пресс-служба.

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