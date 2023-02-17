Проходит проверка в связи с пожаром на АЗС в Табасаранском районе

Дагестанская прокуратура начала проверку в связи с возгоранием на АЗС в Табасаранском районе.

По предварительной информации, пожар произошел в боксе для установки газового оборудования на автозаправочной станции, которая находится в селе Хучни Табасаранского района. В результате возгорания один человек получил ожоги. «В процессе надзорных мероприятий будет оценено соблюдение требований пожарной и промышленной безопасности на объекте. По результатам проверки, при наличии оснований, будут приниматься меры прокурорского реагирования», – отмечает прокуратура.