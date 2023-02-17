Следователи и криминалисты СК России уже осмотрели место инцидента, а также сам автобус. «В процессе проведения проверочных мероприятий будут определены обстоятельства ДТП, а также дана оценка действиям перевозчика на предмет организации услуг пассажирам», — уточняет пресс-служба. По результатам проверки будет приниматься процессуальное решение.
Доследственная проверка проходит по факту аварии с автобусом «Краснодар-Махачкала»
- Автор Дарья
- 17 февраля, 2023. Пятница 02:33
Следственные органы СК РФ по Ингушетии осуществляют доследственную проверку по факту аварии с участием пассажирского автобуса рейса «Краснодар - Махачкала», информирует пресс-служба ведомства.
Последнее от Дарья
- На автозаправке в селе Хучни случился пожар, один человек получил ожоги
- Глава Дагестана принял участие в церемонии открытия реабилитационного центра для детей в Каспийске
- В Махачкале состоится конференция, посвященная Международному дню родного языка
- Дагестанские приставы рассмотрели 8111 обращений от жителей за 2022 год
- Очередной очаг кори зарегистрирован в Махачкале