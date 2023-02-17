ЗАМАНА - Доследственная проверка проходит по факту аварии с автобусом «Краснодар-Махачкала»

Доследственная проверка проходит по факту аварии с автобусом «Краснодар-Махачкала»

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17 февраля, 2023. Пятница 02:33
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Доследственная проверка проходит по факту аварии с автобусом «Краснодар-Махачкала»

Следственные органы СК РФ по Ингушетии осуществляют доследственную проверку по факту аварии с участием пассажирского автобуса рейса «Краснодар - Махачкала», информирует пресс-служба ведомства.

Доследственная проверка проходит по факту аварии с автобусом «Краснодар-Махачкала»

Следователи и криминалисты СК России уже осмотрели место инцидента, а также сам автобус. «В процессе проведения проверочных мероприятий будут определены обстоятельства ДТП, а также дана оценка действиям перевозчика на предмет организации услуг пассажирам», — уточняет пресс-служба. По результатам проверки будет приниматься процессуальное решение.

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