ЗАМАНА - Глава Ингушетии прокомментировал ДТП с участием автобуса из Махачкалы

Глава Ингушетии прокомментировал ДТП с участием автобуса из Махачкалы

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16 февраля, 2023. Четверг 14:22
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Глава Ингушетии прокомментировал ДТП с участием автобуса из Махачкалы

Глава Ингушетии прокомментировал аварию с участием автобуса из Махачкалы.

Глава Ингушетии прокомментировал ДТП с участием автобуса из Махачкалы

«Мне доложили о ситуации, которая произошла на ФАД "Кавказ" в Сунже, где опрокинулся рейсовый автобус, следовавший из Краснодара в Махачкалу.
В автомобиле находился 21 человек. Большинство пострадавших доставлены в региональные больницы. Также несколько человек – в учреждения соседних субъектов.

По предоставленной информации, все пассажиры – уроженцы соседней республики – Дагестана, заверяю их родных, своего коллегу Сергея Меликова, что у нас им будет уделено пристальное внимание, всем госпитализированным будет оказана вся необходимая медицинская помощь в полном объеме.

К сожалению, не обошлось без жертв. Выражаю самые искренние соболезнования семье Зейпудина Раджабова.
Буду держать под личным контролем выяснение обстоятельств аварии и оказание помощи пострадавшим», — высказался глава соседней республики.

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