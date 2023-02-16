Глава Ингушетии прокомментировал ДТП с участием автобуса из Махачкалы

«Мне доложили о ситуации, которая произошла на ФАД "Кавказ" в Сунже, где опрокинулся рейсовый автобус, следовавший из Краснодара в Махачкалу.

В автомобиле находился 21 человек. Большинство пострадавших доставлены в региональные больницы. Также несколько человек – в учреждения соседних субъектов.

По предоставленной информации, все пассажиры – уроженцы соседней республики – Дагестана, заверяю их родных, своего коллегу Сергея Меликова, что у нас им будет уделено пристальное внимание, всем госпитализированным будет оказана вся необходимая медицинская помощь в полном объеме.

К сожалению, не обошлось без жертв. Выражаю самые искренние соболезнования семье Зейпудина Раджабова.

Буду держать под личным контролем выяснение обстоятельств аварии и оказание помощи пострадавшим», — высказался глава соседней республики.