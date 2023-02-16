В ДТП с рейсовым автобусом пострадали 15 человек, водитель погиб

Как информирует Минздрав Дагестана, в ДТП с рейсовым автобусом пострадало 15 человек, один из них (водитель автобуса) скончался на месте.

«Четверо человек находятся в тяжелом состоянии с черепно-мозговыми и сочетанными травмами, они пребывают на лечении в Сунженской районной больнице, еще 10 раненых доставлены в состоянии средней степени тяжести в ЦГБ города Назрань и Сунженскую ЦРБ», – заявляет ведомство.

Стоит заметить, что лечение уроженцев Дагестана, пострадавших в ДТП, находится под постоянным вниманием главы Минздрава республики Татьяны Беляевой. Эксперты Дагестанского центра медицины катастроф пребывают на консультативной связи с ингушскими коллегами.

«Наши медики готовы отправиться в Ингушетию, необходимость этого будет решена в ближайшее время», – отмечает Минздрав.