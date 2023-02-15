ЗАМАНА - Директор дагестанской школы подозревается в служебном подлоге

Директор дагестанской школы подозревается в служебном подлоге

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15 февраля, 2023. Среда 11:48
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Директор дагестанской школы подозревается в служебном подлоге

Уголовное дело возбуждено против руководителя Цухтыгской СОШ Табасаранского района. Директора подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге, информирует пресс-служба СК Дагестана.

Директор дагестанской школы подозревается в служебном подлоге

Как показывает следствие, подозреваемый, желая угодить руководству районной администрации и показать, что все денежные средства за год освоены им в полном объеме, нелегально заверил подписью и печатью форму КС-3 о стоимости осуществленных ремонтных работ подрядчиком по контракту на сумму более 460 000 рублей, которые по факту не были выполнены в полном объеме.

В результате на расчетный счет подрядчика была переведена вышеуказанная сумма. По уголовному делу проходят следственные действия, которые нацелены на закрепление доказательственной базы, уточняет ведомство.

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