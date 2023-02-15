Директор дагестанской школы подозревается в служебном подлоге

Как показывает следствие, подозреваемый, желая угодить руководству районной администрации и показать, что все денежные средства за год освоены им в полном объеме, нелегально заверил подписью и печатью форму КС-3 о стоимости осуществленных ремонтных работ подрядчиком по контракту на сумму более 460 000 рублей, которые по факту не были выполнены в полном объеме.

В результате на расчетный счет подрядчика была переведена вышеуказанная сумма. По уголовному делу проходят следственные действия, которые нацелены на закрепление доказательственной базы, уточняет ведомство.