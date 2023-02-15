Гражданин обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 238 Уголовного Кодекса России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).
Стоит напомнить, осенью минувшего года в городскую больницу Дербента за медицинской помощью обратилось 16 человек, в том числе 4 несовершеннолетних, у которых наблюдались симптомы отравления угарным газом, полученным в одном из кафе города. Шестеро из них, в том числе несовершеннолетние, были вынуждены остаться в больнице.
«Уголовное дело передано в Дербентский городской суд для рассмотрения по существу», — отмечает ведомство.
Владелец кафе в Дербенте, где 16 человек отравились угарным газом, ответит в суде
- Автор Дарья
- 15 февраля, 2023. Среда 10:50
Дербентская прокуратура передала в суд уголовное дело в отношении владельца кафе, в котором люди отравились угарным газом, информирует пресс-служба надзорного органа.
Гражданин обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 238 Уголовного Кодекса России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).
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