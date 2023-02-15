«Эпицентр находился на удалении 25 км от Махачкалы, ближе к поселку Караман-5. Жалоб от жителей нет», — заявляет МЧС. По сведениям ведомства, данные поступили от сейсмостанции РАН.
Землетрясение зарегистрировано в 25 км от Махачкалы
- Автор Дарья
- 15 февраля, 2023. Среда 01:18
Землетрясение магнитудой 3,7 зарегистрировано в Каспийском море в Дагестане, информирует пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.
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