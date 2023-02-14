ЗАМАНА - Дагестанская полиция задержала группу серийных воров

Дагестанская полиция задержала группу серийных воров

Автор
14 февраля, 2023. Вторник 13:27
|||
Дагестанская полиция задержала группу серийных воров

Преступную группировку из 6 человек задержали дагестанские полицейские. Их подозревают в совершении серии краж в Дербенте и Буйнакске, информирует пресс-службе ведомства.

Дагестанская полиция задержала группу серийных воров

Как показывает следствие, указанные лица осуществляли преступный обход домов в частном секторе.

«Участники группы, войдя во двор, окликали соседей. Если кто-то выходил, то задавали отвлечённый вопрос или просили воды, в некоторых случаях заходили под видом просителей милостыни. Если же на голос никто не отзывался, они проникали в дом и крали лишь половину найденного», – отмечает ведомство.

Эта уловка давала сразу несколько преимуществ – отсрочку обнаружения пропажи и обращения в МВД.

Но и после обнаружения хозяева не спешили идти в полицию, начиная подозревать других родственников, так как им казалось логичным, что вор украдет все и сразу.

Прочитано 21 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top