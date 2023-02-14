Дагестанская полиция задержала группу серийных воров

Преступную группировку из 6 человек задержали дагестанские полицейские. Их подозревают в совершении серии краж в Дербенте и Буйнакске, информирует пресс-службе ведомства.

Как показывает следствие, указанные лица осуществляли преступный обход домов в частном секторе.

«Участники группы, войдя во двор, окликали соседей. Если кто-то выходил, то задавали отвлечённый вопрос или просили воды, в некоторых случаях заходили под видом просителей милостыни. Если же на голос никто не отзывался, они проникали в дом и крали лишь половину найденного», – отмечает ведомство.

Эта уловка давала сразу несколько преимуществ – отсрочку обнаружения пропажи и обращения в МВД.

Но и после обнаружения хозяева не спешили идти в полицию, начиная подозревать других родственников, так как им казалось логичным, что вор украдет все и сразу.