Авария произошла на автодороге «Астрахань – Махачкала», есть погибшие

Два легковых автомобиля столкнулись на трассе «Астрахань – Махачкала», информирует телеграм-канал МВД по республике.

По сведениям источника, инцидент случился вечером 11 февраля на автодороге «Астрахань – Махачкала» в Бабаюртовском районе.

«40-летний водитель, находясь за рулем “LADA Priora”, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с “Renault Magnum”, которым управлял 57-летний водитель», – заявляет ведомство.

В результате инцидента водитель «LADA Priora» и его 16-летний пассажир от полученных травм погибли на месте трагедии, 14-летний пассажир автомобиля был доставлен в больницу с травмами различной степени тяжести.