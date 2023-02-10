В Махачкале случился пожар в здании магазина обуви «Кари»

Этой ночью в Махачкале в двухэтажном здании магазина обуви «Кари» в районе ЦУМа начался пожар, информирует пресс-служба МЧС по региону.

Этой ночью в Махачкале в двухэтажном здании магазина обуви «Кари» в районе ЦУМа начался пожар, информирует пресс-служба МЧС по региону.