ЗАМАНА - В Махачкале случился пожар в здании магазина обуви «Кари»

В Махачкале случился пожар в здании магазина обуви «Кари»

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10 февраля, 2023. Пятница 10:19
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В Махачкале случился пожар в здании магазина обуви «Кари»
Этой ночью в Махачкале в двухэтажном здании магазина обуви «Кари» в районе ЦУМа начался пожар, информирует пресс-служба МЧС по региону.
В Махачкале случился пожар в здании магазина обуви «Кари»
«Звонок о пожаре в здании по улице Батырая 3 А пришел 9 февраля в 23:07», — заявляет ведомство. Площадь возгорания составила 250 квадратных метров. Сгорело помещение склада продуктов на втором этаже и крыша в левом корпусе здания.
В тушении огня участвовал 71 человек, использовалось 19 единиц техники. На момент возгорания в здании не находились люди, обошлись без эвакуации. Пострадавших нет, — уточняет МЧС по республике.
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