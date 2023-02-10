«Звонок о пожаре в здании по улице Батырая 3 А пришел 9 февраля в 23:07», — заявляет ведомство. Площадь возгорания составила 250 квадратных метров. Сгорело помещение склада продуктов на втором этаже и крыша в левом корпусе здания.
В тушении огня участвовал 71 человек, использовалось 19 единиц техники. На момент возгорания в здании не находились люди, обошлись без эвакуации. Пострадавших нет, — уточняет МЧС по республике.
В тушении огня участвовал 71 человек, использовалось 19 единиц техники. На момент возгорания в здании не находились люди, обошлись без эвакуации. Пострадавших нет, — уточняет МЧС по республике.