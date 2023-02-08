ЗАМАНА - Житель Махачкалы подозревается в грабеже пенсионера

Житель Махачкалы подозревается в грабеже пенсионера

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08 февраля, 2023. Среда 11:44
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Житель Махачкалы подозревается в грабеже пенсионера

По подозрению в грабеже в отдел МВД поступил 23-летний парень из Махачкалы, информирует пресс-служба МВД по республике.

Житель Махачкалы подозревается в грабеже пенсионера

Полиция выявила, что молодой человек завладел смартфоном 61-летнего гражданина стоимостью 15 000 рублей и через мобильное приложение банка перевел со счета 60 000 рублей.

«Как признался подозреваемый, увидев пожилого человека лежащим на улице без сознания, для начала он убедился, жив ли тот. Далее проверил карманы, взял телефон и продолжил ночную прогулку. Вернувшись домой, обвиняемый перевел деньги, а гаджет продал за 10 000 рублей», – сообщает ведомство.

По данному инциденту собран материал для принятия процессуального решения. Расследование продолжается, отмечает ведомство.

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