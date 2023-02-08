ЗАМАНА - Дагестанец незаконно оформил участок в водоохранной зоне

Дагестанец незаконно оформил участок в водоохранной зоне

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08 февраля, 2023. Среда 10:14
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Дагестанец незаконно оформил участок в водоохранной зоне

По материалам проверки Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры по факту нелегального оформления права собственности на земельный участок возбуждено уголовное дело.

Дагестанец незаконно оформил участок в водоохранной зоне

«Выявлено, что гражданин по фальшивым правоустанавливающим документам оформил в собственность земельный участок, который находится в водоохраной зоне реки Черкес-озень, площадью 600 квадратных метров в садоводческом товариществе “Мелиоратор”. Кадастровая стоимость этого земельного участка составляет более 900 000 рублей», – заявляет пресс-служба природоохранного ведомства.

Материалы проверки переданы в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. По итогам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по статье 159 Уголовного Кодекса России (мошенничество, то есть приобретение права собственности на чужое имущество путем обмана в крупном размере).

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