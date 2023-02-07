Дагестанская полиция пресекла деятельность майнинг-фермы

Как заявляет ведомство, 111 майнинг-аппаратов были выявлены в складских помещениях промышленной зоны. В результате незаконного подключения к линиям электропередачи только с сентября по декабрь минувшего года энергоресурсной корпорации был нанесен ущерб в размере примерно 4 миллионов рублей.

Уточняют, что в отношении гражданина, которого подозревают в организации майнинговой фермы, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 165 Уголовного Кодекса России «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием».