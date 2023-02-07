ЗАМАНА - Более 8 000 жителей Дагестана осталось без электричества из-за снегопада

Более 8 000 жителей Дагестана осталось без электричества из-за снегопада

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07 февраля, 2023. Вторник 14:39
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Более 8 000 жителей Дагестана осталось без электричества из-за снегопада

Специалисты Дагэнерго восстанавливают электроснабжение в нескольких районах Дагестана, которое прервалось из-за сильного снегопада, информирует региональное ведомство.

Более 8 000 жителей Дагестана осталось без электричества из-за снегопада

«Более 8000 дагестанцев пребывают без электричества. Большая часть отключений зарегистрирована в Карабудахкентском, Кизилюртовском и Ботлихском районах. В данный момент бригады специалистов ликвидируют последствия технологических нарушений», – сообщает ведомство.

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