Двух пенсионеров сбили насмерть в Дагестане

Накануне на дорогах Дагестана случились 2 аварии с участием пешеходов. В результате ДТП скончались два пенсионера, информирует пресс-служба МВД по республике.

Вчера, 6 февраля, на автомобильной дороге «Астрахань – Махачкала» водитель фуры совершил наезд на 66-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть дороги по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. В результате инцидента женщина с различными травмами была госпитализирована, но в больнице не справилась с повреждениями и скончалась.

Вечером того же дня на этой же федеральной трассе, только на территории Тарумовского района, водитель «ВАЗ-21043» совершил наезд на 61-летнего гражданина, переходившего проезжую часть дороги вне зоны пешеходного перехода. От полученных травм мужчина погиб на месте трагедии.