ЗАМАНА - Владельцы 11 сгоревших квартир в Махачкале получили первые выплаты

Владельцы 11 сгоревших квартир в Махачкале получили первые выплаты

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07 февраля, 2023. Вторник 10:14
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Владельцы 11 сгоревших квартир в Махачкале получили первые выплаты

Единовременные выплаты в размере от 30 000 рублей предоставлены собственникам 11 квартир в Махачкале, где 26 января случился пожар из-за высокого давления газа.

Владельцы 11 сгоревших квартир в Махачкале получили первые выплаты

Материальную поддержку до оценки нанесенного ущерба оказала корпорация "Газпром межрегионгаз Махачкала", информирует ТАСС, ссылаясь на дагестанское руководство.

"Для объективного определения размера помощи прошло собрание социальной комиссии совместно с сотрудниками махачкалинской администрации, по итогам которой пострадавшие были разделены на три группы. Первой группе принято решение оказать помощь в размере 100 000 рублей, одному пострадавшему с ожогами - в размере 150 000 рублей <...>, второй группе - 50 000 рублей <...>, третьей группе - 30 000 рублей", — сообщает источник агентства.

Уточняют, что выплаты получили 15 пострадавших. 

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