ЗАМАНА - Число жертв землетрясения в Турции превысило 2000

Число жертв землетрясения в Турции превысило 2000

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07 февраля, 2023. Вторник 01:10
ТАСС / AP / Khalil Hamra|||
Число жертв землетрясения в Турции превысило 2000

Как сообщают, количество жертв землетрясения в Турции возросло до 2316 человек.

Число жертв землетрясения в Турции превысило 2000

Пострадало 13 293 человека. Такую информацию в эфире местного телевидения привёл представитель Управления по ЧС Турции Орхан Татар.

"На данный момент количество погибших составляет 2316. 13 293 человек получили травмы. Разрушено 6217 зданий", — проинформировал он.

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