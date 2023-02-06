В аварии на трассе Астрахань - Махачкала погибли два человека

Два человека, в том числе ребенок, скончались в аварии на автомобильной трассе Астрахань - Махачкала в Дагестане, информирует пресс-служба МВД по региону.

"На дороге Астрахань - Махачкала махачкалинка, находясь за рулем Lada Granta, не справилась с управлением, из-за чего автомобиль опрокинулся. В результате аварии она и ее семилетний ребенок, сидевший в салоне, от полученных травм погибли на месте трагедии. Еще один пассажир автомобиля находится в больнице", — заявляет ведомство.