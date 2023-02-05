Махачкалинец, устроивший стрельбу в центре города, пришел в полицию

Махачкалинец, который 25 января открыл стрельбу из дробовика на проспекте Расула Гамзатова и позже сбежавший с места происшествия, явился с повинной в Советский РОВД Махачкалы, информирует пресс-служба Следственного управления СК России по республике.