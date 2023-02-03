ЗАМАНА - Дагестанец ответит в суде по делу гибели женщины при обрушении лестничной конструкции во время свадьбы

Дагестанец ответит в суде по делу гибели женщины при обрушении лестничной конструкции во время свадьбы

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03 февраля, 2023. Пятница 16:52
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Дагестанец ответит в суде по делу гибели женщины при обрушении лестничной конструкции во время свадьбы

Завершилось расследование уголовного дела в отношении гражданина из Цунтинского района, в чьем доме во время свадьбы упала конструкция с гостями. Его обвиняют в причинении смерти по неосторожности, информирует пресс-служба СК по республике.

Дагестанец ответит в суде по делу гибели женщины при обрушении лестничной конструкции во время свадьбы

Как показало следствие, 14 августа минувшего года в селе Хашархота во время свадебного торжества, когда более 30 человек начали подниматься по лестнице на 2-й этаж дома обвиняемого, случилось обрушение бетонной площадки и лестничной конструкции, которые не были закреплены надлежащим образом. В результате инцидента пострадало более 30 человек, из них 59-летняя женщина от полученных травм умерла. Следствие собрало достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.

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