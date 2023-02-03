ЗАМАНА - В Дагестане уволили чиновника, скрывшего покупку квартиры

В Дагестане уволили чиновника, скрывшего покупку квартиры

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03 февраля, 2023. Пятница 11:52
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В Дагестане уволили чиновника, скрывшего покупку квартиры

Заместителя руководителя сельского совета Ихрекский Рутульского района уволили за нарушение антикоррупционного законодательства, информирует пресс-служба прокуратуры региона.

В Дагестане уволили чиновника, скрывшего покупку квартиры

Прокуратура Рутульского района осуществила проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции.

В результате было выявлено, что заместитель лидера администрации села Ихрекский в справке о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих жены (мужа) и несовершеннолетних детей за 2021 год не представил информации о покупке квартиры.

«По результатам рассмотрения представления прокурора должностное лицо освобождено от занимаемого поста в связи с утратой доверия», – уточняет ведомство.

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