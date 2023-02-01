ЗАМАНА - Пожар в кафе «Южный дворик» в Махачкале ликвидирован

Пожар в кафе «Южный дворик» в Махачкале ликвидирован

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01 февраля, 2023. Среда 10:17
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Пожар в кафе «Южный дворик» в Махачкале ликвидирован

Возгорание в кафе «Южный дворик» в Махачкале ликвидировано, пострадавших нет, информирует пресс-служба МЧС РФ по РД.

Пожар в кафе «Южный дворик» в Махачкале ликвидирован

Ранее заявлялось, что в 07:25 по мск пришло сообщение о пожаре в кафе по улице Амет-Хана Султана. По приезде пожарных расчётов площадь пожара составляла 80 м². В 07:53 сотрудники МЧС локализовали огонь. «В 09:25 – полная ликвидация возгорания, пострадавших нет», – заявляет ведомство.

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