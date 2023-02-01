ЗАМАНА - Экс-следователь в Магарамкентском районе ответит в суде

Экс-следователь в Магарамкентском районе ответит в суде

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01 февраля, 2023. Среда 09:52
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Экс-следователь в Магарамкентском районе ответит в суде

Экс-старшего следователя Магарамкентского МРСО СУ СК РФ по Дагестану обвиняют в мошенничестве и получении взятки, информирует пресс-служба республиканской прокуратуры.

Экс-следователь в Магарамкентском районе ответит в суде

«Как показывает следствие, в 2021-2022 гг. он, занимая данный пост, получил взятку в размере 101 000 рублей от человека за совершение в пользу последнего действий по пребывающему в его производстве уголовному делу.

Кроме того, он получил от того же гражданина еще 50 000 рублей под предлогом поддержки в принятии положительного решения по ходатайству, находящемуся в производстве судьи Магарамкентского районного суда», – сообщает ведомство.

Уголовное дело передано в Магарамкентский районный суд для рассмотрения по существу.

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