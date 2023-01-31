ЗАМАНА - Судприставы арестовали «Порше» жителя Дагестана за долги по налогам

Судприставы арестовали «Порше» жителя Дагестана за долги по налогам

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31 января, 2023. Вторник 13:18
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Судприставы арестовали «Порше» жителя Дагестана за долги по налогам

Рейдовые мероприятия в Дагестане осуществили специалисты службы судприставов совместно с Центром организации дорожного движения, информирует пресс-служба УФССП по республике.

Судприставы арестовали «Порше» жителя Дагестана за долги по налогам

С применением аппаратно-программного комплекса «Дорожный пристав», который сканирует номера движущихся автомобилей, было зафиксировано несколько должников.

«В процессе мероприятий был обнаружен владелец “Порше”, задолжавший 200 000 рублей налоговых сборов. В результате машина была арестована и перевезена на специализированную стоянку.

Другой гражданин, не оплативший более 40 000 рублей, лишился своего имущества», – уточняет пресс-служба ведомства.

Также было озвучено, что благодаря принятым мерам в процессе рейдовых мероприятий мужчина из Каспийска через неделю ареста машины полностью погасил долг в 100 000 рублей.

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