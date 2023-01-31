Следствие выявило, что лидер «сельсовета Карацанский» представил недостоверные данные об отработанном осужденным времени в качестве сотрудника администрации.
«Подписанные документы об осуществлении обязательных работ были направлены в Кайтагский районный отдел судебных приставов, что повлекло заметное нарушение охраняемых законом интересов граждан и страны в виде подрыва авторитета в глазах общественности», – заявляет ведомство.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.