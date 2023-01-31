Лидер села в Дагестане предстанет перед судом за фиктивные часы обязательных работ

Руководителя сельсовета в Дагестане обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге, информирует пресс-служба СК по республике.

Следствие выявило, что лидер «сельсовета Карацанский» представил недостоверные данные об отработанном осужденным времени в качестве сотрудника администрации.

«Подписанные документы об осуществлении обязательных работ были направлены в Кайтагский районный отдел судебных приставов, что повлекло заметное нарушение охраняемых законом интересов граждан и страны в виде подрыва авторитета в глазах общественности», – заявляет ведомство.



Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.