Три человека пострадали в аварии в Дагестане

ДТП случилось накануне на 54-м км автомобильной дороги «Унцукуль – Сагринский мост». 33-летний мужчина из Цумадинского района, находясь за рулем Volkswagen Polo, не справился с управлением и съехал на обочину дороги, после чего врезался в бетонный блок. «В результате инцидента водитель машины и его пассажиры: 38-летний мужчина из Цумадинского района и 54-летний мужчина из поселка Шамхал с различными травмами госпитализированы. По данной аварии собран материал для принятия процессуального решения», – сообщает ведомство.