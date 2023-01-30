ЗАМАНА - Три человека пострадали в аварии в Дагестане

Три человека пострадали в аварии в Дагестане

Автор
30 января, 2023. Понедельник 13:34
|||
Три человека пострадали в аварии в Дагестане

В Гумбетовском районе 3 человека пострадали в аварии, информирует пресс-служба регионального МВД.

Три человека пострадали в аварии в Дагестане

ДТП случилось накануне на 54-м км автомобильной дороги «Унцукуль – Сагринский мост». 33-летний мужчина из Цумадинского района, находясь за рулем Volkswagen Polo, не справился с управлением и съехал на обочину дороги, после чего врезался в бетонный блок.  «В результате инцидента водитель машины и его пассажиры: 38-летний мужчина из Цумадинского района и 54-летний мужчина из поселка Шамхал с различными травмами госпитализированы. По данной аварии собран материал для принятия процессуального решения», – сообщает ведомство.

Прочитано 37 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top