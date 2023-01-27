Заведующий базой отдыха в Дагестане уличен в хищении 3,3 млн рублей

Следователи возбудили уголовное дело в отношении заведующего базой отдыха «Связист» по подозрению в хищении денежных средств, информирует пресс-служба СК по республике.

Как заявляют в ведомстве, база отдыха «Связист» является структурным подразделением филиала «Почта России» в регионе.

Заведующий в период с марта 2017 по июль минувшего года занимался предоставлением услуг по организации отдыха лиц из числа сотрудников филиала, а также иных граждан на территории озвученной базы.

«В результате осуществления финансово-хозяйственной деятельности подозреваемый получил доход в размере не менее 3,3 млн рублей, который в нарушение установленного порядка не учёл надлежащим образом и присвоил себе», – заявляется ведомством.

«Сегодня в региональном филиале “Почта России” состоялись обыски, в ходе которых были выявлены и изъяты документы финансово-хозяйственной деятельности базы отдыха», – уточняет СК по республике.