Медики скорой помощи доставляют в больницы пострадавших от пожара жителей Махачкалы

Семь бригад скорой медицинской помощи дежурят на месте пожаров в Редукторном поселке (Махачкала).

Как сообщается, огонь в квартирах локализован и потушен. Служба «скорой» доставила одного пострадавшего в Ожоговый центр РКБ.

Другой пострадавший от угарного газа, появившегося на месте возгорания, поступил в РКБ скорой медицинской помощи.