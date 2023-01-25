На реке Самур зафиксировали факты незаконной добычи кутума на 200 000 рублей

По сведениям ведомства, сотрудниками Дербентской межрайонной природоохранной прокуратуры совместно с работниками Южного отдела СКТУ Росрыболовства по РД и ФГБУ «Государственный природный заповедник “Дагестанский”» были осуществлены профилактические рейды, которые были направлены на пресечение фактов нелегальной добычи водных биологических ресурсов на рыбоходном канале реки Самур, являющемся нерестилищем кутума.

«В процессе мероприятия был зафиксирован факт незаконной добычи кутума местным жителем, который ловил рыбу с использованием запрещенного орудия – остроги. Ущерб, который был причинен рыбным запасам, составил более 200 000 рублей», – заявляет ведомство.